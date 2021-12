Milan, su Theo Hernandez piomba il Chelsea

Il Chelsea, dopo l'infortunio di Chilwell, avrebbe contattato il Milan per Theo Hernandez.

Dopo il grave infortunio di Ben Chilwell, il Chelsea si starebbe muovendo sul mercato in questi giorni alla ricerca di un suo sostituto. Nelle ultime ore, i Blues hanno sondato il terreno per uno dei giocatori più importanti della rosa del Milan, Theo Hernandez. Il club londinese avrebbe iniziato a contattare gli agenti del giocatore per capire se una trattativa del genere possa andare in porto, già in questa sessione del calciomercato invernale anche se il club rossonero non ha assolutamente intenzione di cedere il giocatore. L'ex Real Madrid starebbe infatti continuando a trattare con il Milan per il suo rinnovo del contratto sino al 2026. Con ogni probabilità in questa finestra di mercato quindi, difficilmente il terzino francese lascerà l'Italia, ma in futuro, nulla vieta al Chelsea di riprovarci mettendo sul piatto una gran offerta magari da almeno 70 milioni di euro, cifra ritenuta minima per far cambiare idea a Maldini e Massara.