Milan, svolta per l’attaccante: apertura totale del bomber

Novità importanti sul fronte attaccante in casa Milan. L’astinenza da gol di Piatek ha messo in evidenza un problema in più da risolvere. Serve un centravanti. Se i dialoghi con Ibrahimovic proseguono, ecco un’altra pista, per altro non nuova: Mario Mandzukic.

Il bomber della Juventus sarebbe disponibile a rimanere in Italia e avere un ruolo primario nel club rossonero. Secondo quanto riporta calciomercato.com, anche la Juventus avrebbe aperto le porte al Diavolo dicendosi disposta a liberarlo a condizioni favorevoli ai rossoneri. Il Milan, al momento, prende tempo, ma Mandzukic è diventato una priorità, specie se i discorsi con Ibrahimovic non dovessero concludersi in breve tempo e positivamente.

BOBAN SU IBRAHIMOVIC