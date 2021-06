Milan, Tomori: “Vogliamo vincere lo scudetto. Kjaer? Leader vero”

Tomori, ufficialmente del Milan, ha parlato dopo il suo riscatto dal Chelsea

SULLO SCUDETTO - "Siamo in Champions e di questo siamo molto contenti, vogliamo dare continuità. Ma siamo il Milan, dobbiamo lottare per vincere. Siamo arrivati secondi, ora vogliamo provare a puntare più in alto e vincere il campionato . Cercheremo di fare una buona Champions League. Siamo andati vicini a vincere lo scudetto, la prossima stagione ci proveremo".

SU KJAER - "In una frase, Simon è un leader, l'abbiamo visto in un momento molto triste per tutti. Si è subito preoccupato che tutto fosse a posto: noi siamo una squadra giovane, lui è uno dei più esperti, siamo fortunati ad averlo con noi. Una squadra necessita di questo, è un leader in campo e fuori. Giocare vicino a lui è prezioso per me, anche per i consigli che mi dà, è pronto ad esporsi per alzare il morale della squadra".