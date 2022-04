Milan, tra sceicchi, scudetto e mercato: Maldini e Massara hanno un obiettivo

Non solo caccia allo scudetto per il Milan

Il Milan è l'ombelico del mondo. Tra sceicchi che hanno avviato una trattativa per acquisire il club di via Rossi, lo scudetto in palio e il calciomercato in vista della nuova stagione, non manca nulla nella Milano rossonera. Il pezzo da 90 ormai non più nascosto è Berardi del Sassuolo ma Maldini e Massara hanno messo nel mirino l’olandese Noa Lang, 22 anni, punto di forza del Bruges, che ha debuttato in Champions League. Arriverà il 22enne Yacine Adli del Bordeaux mentre per Tommaso Pobega in prestito al Torino si profila un ritorno in pianta stabile la prossima stagione. Piace alla coppia Maldini-Massara anche Charles De Ketelaere, nazionale belga di 21 anni e l'ex Bayern Renato Sanches. Per il belga il costo del cartellini è elevato, considerando che mezza Europa è sulle sue tracce. Per ultimo c'è anche Sven Botman del Lilla, l’olandese che il Milan ha prenotato già a gennaio.