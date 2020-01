Milan, tramonta l’ipotesi Todibo: il difensore passa allo Schalke

Jean-Clear Todibo ha stupito tutti con grande facilità. Il giovane difensore del Barcellona si è fatto notare per le sue grandi doti, nonostante lo scarso minutaggio in questa fase della stagione. Anche per questo motivo, il giocatore si è guardato intorno con la speranza di trovare maggiore spazio altrove. Il Milan si era fatto avanti, con l’obiettivo di assicurarsi uno dei migliori talenti del futuro. Purtroppo per i rossoneri, però, c’è chi è riuscito a bruciarli sul tempo. Infatti, è lo Schalke 04 a piazzare un grande colpo di mercato in questa sessione. Il club tedesco ha annunciato l’arrivo di Todibo per i prossimi sei mesi con la formula del prestito. Il diritto di riscatto è fissato a 25 milioni di euro più bonus.