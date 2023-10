Milan, trattativa in salita per il rinnovo di Maignan: le richieste del portiere

I primi segnali nella trattativa per il rinnovo del contratto del portiere, il cui contratto con il Milan scadrà nel giugno 2026 , non inducono infatti all’ottimismo.

Il tempo per provare ad arrivare a un accordo non manca, ma la prima proposta dei dirigenti rossoneri sarebbe molto inferiore, se è vero che gli uomini-mercato del Diavolo non sembrano voler andare oltre il raddoppio dell’ingaggio attuale, che è poi quello con il quale Maignan è arrivato in Italia tre anni fa proprio per sostituire Donnarumma.