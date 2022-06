Milan, tre nomi per quello che sarà il numero 10 rossonero

Valutazioni in corso in casa rossonera.

Tempo di calciomercato per le squadre italiane che si preparano alla prossima stagione cercando di consolidare e rinforzare la propria rosa. Anche il Milan è a lavoro e, a quanto pare, sarebbe a caccia del suo futuro numero 10. Il Diavolo sta valutando diverse piste per il ruolo di trequartista o, in generale, di fantasista.