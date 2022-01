Milan, tre opzioni per un difensore

I rossoneri devono trovare il sostituto di Tomori

Dopo l'infortunio di Tomori, il Milan e alla ricerca di difensori. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport Maldini e Massara hanno avviato alcune le trattative per Eric Bailly del Manchester United e per Diallo del Psg ma piace anche il veronese Casale. Queste sono le opzioni che attirano le maggiori attenzioni dei dirigenti milanisti, che sono attenti alle prospettive che possono aprirsi. Dall’Old Trafford sono arrivati segnali di apertura per un prestito di Bailly e a questo dato bisogna aggiungere la volontà del giocatore di accettare questa formula. Insomma, in questo caso ci sono tanti movimenti significativi, ma la distanza sulle valutazioni è ancora sensibile.