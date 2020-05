Milan, troppi in scadenza: le scelte del club

Il Milan è chiamato a scegliere e decidere chi farà parte della squadra del futuro. Sono undici i giocatori che tra il 2020 e il 2021 andranno in scadenza di contratto. Il club rossonero deve, per forza di cose, capire chi sarà utile alla causa e chi no.

Rinnovare o dire addio, ovviamente seguendo dei criteri, soprattutto economici, ben precisi. Si partirà col capire chi sarà la guida tecnica, poi, via via tutti i calciatori sotto analisi. I primi giocatori legati al Milan fino al prossimo 30 giugno e dunque in bilico sono sei: Biglia, Bonaventura, Begovic, Kjaer, Ibrahimovic e Saelemaekers. Per quanto riguarda quelli in scadenza l’anno successivo, invece, ci sarebbero Donnarumma, sia Gigio che suo fratello Antonio, Musacchio, Calhanoglu e Rebic. Sono questi i nomi su cui il Milan dovrà riflettere e dovrà farlo al più presto.