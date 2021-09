Milan, tutti i brasiliani acquistati dal 2011 a oggi : Da Gabriel a Messias

Negli ultimi 10 anni, i calciatori brasiliani non hanno inciso con la maglia del Milan. A Messias il compito di invertire la tendenza.

BRASILIANI - Nell'estate del 2012, il Milan ingaggia il giovane portiere brasiliano Gabriel, considerato all'epoca uno dei migliori calciatori della sua generazione. In rossonero, non ebbe molta fortuna, per lui solo 7 presenze con la maglia del Milan. Nell'estate del 2013 il "Diavolo" riaccoglie Kakà, l'entusiasmo verso il ritorno del fuoriclasse brasiliano è elevato, ma lui non è più quello di prima. Nonostante ciò, segna 9 reti e riesce a superare le 100 reti in rossonero. Nel 2015 Adriano Galliani, ingaggia il bomber Luiz Adriano, per la cifra di 8 milioni di Euro dal Shakhtar Donetsk, ma l'attaccante delude le attese, solo 6 le reti con la formazione rossonera. Non va molto meglio agli ultimi 2 innesti brasiliani, Paquetà (pagato 35 milioni di Euro) e Duarte. Ora Messias, il quale ha realizzato il sogno di una vita, vuole assolutamente fare meglio degli ultimi predecessori del decennio.