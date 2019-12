Milan, tutto fatto col Barcellona: in arrivo il primo rinforzo

Momento complicato in casa Milan, specie dopo la batosta in campionato contro l’Atalanta. Ecco allora la dirigenza muoversi sul mercato per cercare di migliorare una squadra che sembra avere diversi punti deboli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jean Clair Todibo, difensore del Barcellona, sarà il primo acquisto targato Milan in questa finestra di mercato invernale. L’accordo tra il Barcellona e i rossoneri per l’approdo in Serie A del francese è già stato raggiunto, adesso manca da limare quello con il giocatore ma le sensazioni sono più che positive. Stefano Pioli avrà, dunque, un centrale giovane ma già con buona esperienza da affiancare a capitan Romagnoli.

IL MILAN CHIUDE ANCHE PER IL BOMBER