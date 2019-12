Milan, tutto fatto per il colpo dal Barcellona: ecco quando arriva

Il Milan è molto attivo sul mercato. Dopo aver annunciato l’incredibile ritorno di Ibrahimovic, ecco che la dirigenza si muove anche per un colpo nel reparto arretrato. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno raggiunto l’intesa con il Barcellona per il difensore francese Todibo: prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni.

AFFARE FATTO – Intesa raggiunta tra le due società con solo l’ok del giocatore per mettere la definitiva parola fine sulla trattativa. La decisione del calciatore dovrebbe arrivare entro una settimana, ma tutto fa pensare ad una conclusione positiva per il Milan. Il 20enne, acquistato dal Barcellona lo scorso gennaio, non ha trovato molto spazio, ma le volte in cui è sceso in campo si è sempre fatto trovare pronto. Con Romagnoli potrebbe formare una coppia giovane e solida.