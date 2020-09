Milan, ufficiale l’acquisto di Sandro Tonali

Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan, adesso c’è anche l’ufficialità. Il club rossonero, tramite una nota ufficiale ha annunciato l’acquisto del centrocampista di Lodi, in arrivo dal Brescia. I milanesi hanno soffiato il giocatore all’Inter, esattamente un anno dopo la beffa Sensi: i nerazzurri infatti superarono in extremis la pressione dei rossoneri per l’allora calciatore del Sassuolo.

L’ANNUNCIO DEL MILAN

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il calciatore indosserà la maglia numero 8. Nato a Lodi l’8 maggio 2000, Sandro Tonali ha mosso i primi passi da calciatore nella squadra della Lombardia Uno, centro tecnico AC Milan, prima di passare al Piacenza e poi, all’età di 12 anni, al Brescia. Con le Rondinelle ha completato la trafila dal Settore Giovanile alla Prima Squadra, con cui ha debuttato in Serie B a 17 anni. In tre stagioni tra i professionisti con il Brescia, ha collezionato 89 presenze e 7 gol. Ha totalizzato 11 presenze con la Nazionale U19, 5 con l’Under 21 e vanta 3 presenze con la Nazionale maggiore con cui ha esordito il 15 ottobre 2019″. Questo il comunicato ufficiale con cui il Milan annuncia l’arrivo di Sandro Tonali.

