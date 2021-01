Milan, ufficiale: Tomori fino a giugno

Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan. Dopo aver depositato il contratto in Lega, è arrivato anche il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021”. Arrivato direttamente da Londra alla Malpensa, il giocatore non ha svolto le visite mediche ma solo quelle di idoneità sportiva. Indosserà la maglia numero 23.