Milan, ultimo tentativo per convincere a rinnovare Kessie ma c’è un problema…

Il centrocampista potrebbe partire gratis nella prossima sessione di mercato

Il Milan è quasi rassegnato a perdere Franck Kessie nella prossima finestra di mercato. Sono settimane che si parla del rinnovo del centrocampista. Un prolungamento che tarda ad arrivare e che, con ogni probabilità, non ci sarà.

Gli accordi tra il giocatore e il club rossonero prevedono un contratto fino al prossimo 30 giugno. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport,Maldini e Massara potrebbero fare un ultimo tentativo per il rinnovo, ma c’è troppa distanza tra domanda e offerta. Infatti, è proprio questo il problema tra le parti: l’ivoriano continua a chiedere oltre 8 milioni di euro netti a stagione, cifra che il Milan non ha intenzione di garantire.