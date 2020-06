Milan, un colpo da trenta milioni: tutti i dettagli

Il Milan inizia a muovere i primi passi in chiave calciomercato. La rosa che avrà a disposizione il tedesco Rangnick nella prossima stagione sarà composta da giocatori giovani e di qualità, in grado di garantire freschezza e rendimento alla squadra.

LA MEGLIO GIOVENTÙ

Il Milan è alla ricerca della meglio gioventù, una rosa di nomi di giocatori giovani che si stanno per affacciare adesso al calcio europeo e che col Milan possono trovare il proprio definitivo trampolino di lancio o di affermazione sul panorama internazionale. In tal senso va il colpo Kalulu piazzato dalla dirigenza rossonera qualche settimana fa, e sempre verso questo indirizzo prosegue la ricerca dei giocatori che comporranno il Milan che verrà.

VOLUTO DAL BARCELLONA

Il russo voluto dal Barcellona e corteggiato dal club catalano potrebbe finire in Italia alla corte di Rangnick. Stiamo parlando di Aleksey Miranchuk, eclettico trequartista del Lokomotiv Mosca. La trattativa secondo quanto riporta Sky è ben avviata, e i russi potrebbero chiedere per il calciatore circa 30.000.000€, sebbene il prezzo del cartellino possa essere abbassato dall’inserimento di qualche contropartita tecnica come Laxalt. Miranchuk e il Milan sembra un matrimonio destinato a compiersi. Adesso spetta alle delicate trame del calciomercato stabilire se sarà effettivamente così o meno.