Milan, una pedina per avere De Paul

Prende quota il mercato rossonero che partirà da alcune conferme

La Champions League riabbraccia il Milan dopo tanti anni di assenza e la dirigenza rossonera non vuole recitare un ruolo di comparsa pur sapendo che il girone sarà di ferro essendo la squadra di mister Pioli in quarta fascia. Il mercato partirà dalle conferme di chi ha spinto il Milan nella più importante competizione internazionale. Scontato il riscatto di Tomori dal Chelsea, mentre sale di quota il dialogo con il Real Madrid per ottenere il rinnovo per Brahim Diaz giunto a fine prestito. Milan anche sul talento dell'Udinese Rodrigo De Paul che però è molto seguito dall'Atletico Madrid. L'Udinese non ha trovato l'accordo visto che tra la richiesta di 35 milioni e l'offerta di 25 la forchetta è ampia. Ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, nell’orizzonte del Milan c’è la questione del rinnovo di Hakan Calhanoglu. Dal turco non arrivano segnali sul rinnovo e il rischio di un addio appare ormai inevitabile. La dirigenza di via Aldo Rossi non intende varcare la soglia dei 4 milioni e, in assenza di segnali dall’entourage di Hakan, si prepara a cambiare strada. Jens Petter Hauge, attaccante norvegese, 21enne, utilizzato prevalentemente nel girone d’andata, autore di 5 gol (2 in campionato e 3 in Europa League) piace all’Udinese, potendo rappresentare una contropartita gradita per far scendere i costi dell’acquisto di De Paul. Per il ruolo di portiere Maignan arrivato dal Lilla rappresenta già un punto fermo dopo l'addio con Donnarumma in direzione Barcellona o Psg.