Milan, via libera per Todibo: sì del giocatore. Si lavora col Barcellona…

Il Milan è pronto a chiudere anche per Jean-Clair Todibo. Il difensore del Barcellona ha detto sì al club di Milano. Incontro positivo tra l’agente del calciatore e il d.s. del Diavolo Massara. Il centrale è disponibile al trasferimento, ora si dovrà lavorare sulla formula del trasferimento con i blaugrana.

Dopo Zlatan Ibrahimovic, potrebbe esserci anche il rinforzo in difesa per la squadra di Stefano Pioli. Todibo ha detto sì al Milan. Il club adesso deve trovare la formula migliore col Barcellona. I blaugrana non vorrebbero prendere il giocatore acquistato solamente questa estate e vorrebbero puntare al massimo sul prestito secco.