Milik come Higuain? Rinnovo lontano col Napoli, la Juventus lo tenta

Quattro anni dopo ci risiamo. Napoli e Juventus tornano a discutere del possibile trasferimento a Torino di un attaccante azzurro. Nel 2016 si trattava di Gonzalo Higuain. Stavolta potrebbe toccare ad Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco, infatti, piace ai bianconeri, allenati da Maurizio Sarri, il tecnico che lo lanciò nel calcio italiano proprio per rimpiazzare il Pipita. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe accettato la corte del club campione d’Italia in carica e starebbe trattando con il Napoli per essere ceduto. Gli azzurri, però, chiedono almeno 50 milioni di euro. Una cifra elevata, che la Juventus non sembra intenzionata a sborsare. Il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici starebbe lavorando proprio per limare il dislivello tra domanda e offerta. Lo riporta Tuttosport.