Milik-Napoli, il rinnovo si discuterà in… videoconferenza

Potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro al Napoli del bomber Arek Milik. Come scrive Il Mattino, infatti, la società e il procuratore del bomber avranno un confronto per parlare del destino del polacco. Da quanto si apprende il club partenopeo e David Pantak, agente di Milik, si incontreranno in modo virtuale attraverso una videoconferenza in cui si discuterà della richiesta di ingaggio per il giocatore e dell’eventuale valore della clausola rescissoria.

Le parti sembrano essere piuttosto distanti e le voci di mercato che vorrebbero Milik anche in ottica Juventus potrebbero disturbare ancor di più i dialoghi. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità. Milik, insieme a Callejon e Mertens è uno di quei calciatori il cui futuro sembra essere davvero in bilico…