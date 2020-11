Milik-Napoli, l’addio è dietro l’angolo: un top club italiano prepara l’offerta

Ormai il rapporto tra il Napoli e Arkadiusz Milik sembra definitivamente compromesso. L’attaccante polacco, infatti, non rientra nei piani del tecnico Gennaro Gattuso e vorrebbe andarsene, magari già a gennaio per non perdere il treno giusto per l’Europeo in programma nella prossima estate. Una soluzione che non dispiacerebbe nemmeno al Napoli, data la scadenza di contratto del giocatore.

PRETENDENTE

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Milik sarebbe finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri potrebbero forzare la mano proponendo uno scambio con Vecino. In alternativa, il club milanese avrebbe l’opportunità di accordarsi con il giocatore aspettando la scadenza del contratto. Il prezzo del cartellino, per ora, è di 20 milioni di euro.