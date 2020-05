Milik verso la Juventus, Boniek è certo: “Tra i migliori attaccanti della Serie A…”

Arek Milik potrebbe essere l’uomo giusto per il reparto offensivo della Juventus. A confermare anche la bontà di quello che potrebbe essere un trasferimento clamoroso per il prossimo calciomercato di Serie A è stato Zibi Boniek, numero uno della Federcalcio polacca che ha parlato a Tuttosport.

TRA I MIGLIORI – Dopo aver detto la sua sulla novità relativa alle cinque sostituizioni, Boniek si è soffermato appunto sul centravanti del Napoli che potrebbe davvero fare al caso della Juventus, alla ricerca di un attaccante, forse per sostituire Gonzalo Higuain: “Non conoscono le mosse di mercato e le idee della Juventus”, ha detto il numero uno della federazione polacca. “Ma certamente se parliamo di Milik parliamo di uno dei migliori attaccanti del campionato italiano. Lui è un ottimo giocatore e come livello sarebbe da Juventus. Poi, dal punto di vista strettamente tecnico, vedo che Cristiano Ronaldo occupa altri posti sul campo. CR7 ama svariare, partire dalla sinistra e arrivare poi in diagonale quindi Milik ci starebbe bene”.