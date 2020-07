Milik via dal Napoli? Morabito: “Non andrà al Tottenham per colpa di Kane”

Il futuro di Arkadiusz Milik sembra segnato: l’attaccante polacco dovrebbe salutare il Napoli dopo quattro stagioni. Ancora non è noto dove si potrebbe trasferire. Il costo del suo cartellino è di 50 milioni di euro e non sono molti i club capaci di pagare una simile somma. Secondo i rumors di mercato, ci sarebbero tre società in corsa per Milik. Si tratta di Juventus, Atletico Madrid e Tottenham, tutti in lizza per convincere gli azzurri a privarsi del loro gioiello.

RIFIUTO

Secondo l’agente di mercato Vincenzo Morabito, però, gli Spurs si sarebbero già tirati indietro. Tutta colpa di Harry Kane. Questa la spiegazione dell’intermediario ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Milik al Tottenham mi sembra complicato, hanno l’attaccante inglese più forte del campionato, andrebbe a fare la riserva di Kane. E’ più facile che finisca all’Atletico Madrid o alla Juventus. Questo mercato si sta delineando in una certa maniera: scambi, plusvalenze, vanno messi a posto i bilanci. Le plusvalenze sono un’arma a doppio taglio, ci sono costi da ammortizzare, risolvi il problema oggi, ma lo rimandi a domani”.