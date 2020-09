Milik vicino al Tottenham: il suo destino è legato al futuro di Dele Alli

Sembra sempre più difficile immaginare Arkadiusz Milik con la maglia del Napoli in questa stagione. L’attaccante polacco, infatti, era stato accostato alla Roma, dal momento che non rientrerebbe nei piani del tecnico Gennaro Gattuso. Sfumato l’approdo nella Capitale, però, il giocatore potrebbe finire altrove. Si parla fortemente dell’interesse per il Tottenham, in cerca di un bomber completo.

DESTINO

Non si tratta di un’operazione semplice. Gli Spurs devono fare i conti con il monte ingaggi che non può essere particolarmente elevato. Così, per agevolare l’arrivo di Milik, bisognerebbe trovare un giocatore da sacrificare sul mercato. L’indiziato principale in questo senso dovrebbe essere Dele Alli, corteggiato dal Paris Saint-Germain. Il trequartista inglese è vicino al trasferimento in Francia. Lo riporta il Daily Mail.