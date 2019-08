Milinkovic-Savic, che apertura a Inter e Juventus: “Se qualcosa deve accadere, accadrà”

“Non mi sentirete mai dire che voglio lasciare la Lazio”, parola di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è tra i pallini di mercato di diversi top club. Chiusa la porta della Premier League, però, per il classe 1995 restano più che mai aperte le piste Psg e, soprattutto, Juventus e Inter.

Ai microfoni di Sport Plus Milinkovic-Savic ha confermato la possibilità di lasciare il club durante l’estate pur restando fedelissimo ai colori biancocelesti: “Non mi sentirete mai dire che voglio lasciare la Lazio. Non ho mai menzionato un possibile trasferimento al Manchester United, era solo un articolo di giornale. Non mi pesa la situazione perché so che c’è tempo per un eventuale trasferimento. Se qualcosa deve accadere, accadrà, finora non c’è nulla e stiamo andando avanti”.