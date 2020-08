Milinkovic-Savic, il futuro alla Lazio è incerto: lo tenta un top club

La stagione da poco conclusa ha lasciato un sapore agrodolce in casa Lazio. Da una parte c’è il dispiacere per non essere riusciti a coronare il sogno scudetto; dall’altra parte i biancocelesti possono festeggiare l’approdo in Champions League dopo cinque anni. Tuttavia ora è anche venuto il momento di programmare un mercato diverso, con tante suggestioni e con il rischio di perdere qualche pedina importante.

TENTAZIONE

Uno di questi potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è legato alla Lazio dal 2015 ed è reduce da una stagione eccezionale. Dopo tante stagioni a Roma, il giocatore potrebbe decidere di cambiare aria e rilanciarsi altrove. Il serbo è tentato dal Paris Saint-Germain: i vice campioni d’Europa pensano a lui per rinforzare il già straordinario centrocampo. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i parigini dovranno convincere la Lazio che chiede più dei 60 milioni di euro proposti dai francesi.