Milinkovic Savic, il Psg prova a bussare alla porta della Lazio

È stato spesso accostato a diverse piazze lontane da quella laziale, fedeltà e difficile contrattazione con Lotito hanno sempre fatto in modo che Milinkovic Savic restasse con la maglia biancoceleste cucita addosso. Chissà che questa estate il discorso non possa essere diverso, sul centrocampista della Lazio infatti spunta un nuovo interesse: quello del PSG.

IL PSG SU MILINKOVIC

Come riportato dal sito So foot, il PSG starebbe pensando a Milinkovic Savic per rinforzare il centrocampo con muscoli e tecnica, doti che spiccano nel curriculum del calciatore della Lazio. Inzaghi conta di avere il calciatore a disposizione per il ritorno in Champions League del club romano, anche se Lotito dovrebbe rifiutare proposte allettanti. I francesi sarebbero infatti disposti a mettere sul piatto una cifra vicina a 60 milioni di euro, anche se per adesso non si registrano offerte ufficiali recapitate alla Lazio. Non è un mistero che il dirigente dei parigini Leonardo sia uno storico ammiratore del Sergente, è molto probabile dunque che i francesi facciano un tentativo per provare a portare via Milinkovic dalla corte di Inzaghi.