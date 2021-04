Milinkovic-Savic, il sergente che piace alla Juventus ma anche a Real, Psg e Manchester United…

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della nazionale serba, torna di moda in ottica calciomercato. Il giocatore biancoceleste, autore del gol vittoria nell’ultima sfida contro il Verona in campionato, è tornato ai suoi standard di rendimento e di reti tanto da riaccendere in maniera molto forte l’interesse di tante big.

In passato accostato anche a Juventus e Inter, il Sergente piace molto anche all’estero. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista della Lazio avrebbe richiamato di nuovo i pensieri di Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United. Nonostante il contratto fino al 2024, il futuro del giocatore passa dalla classifica finale del club della capitale. In caso di mancato approdo in Champions League, i rumors di mercato potrebbero farsi ancora più insistenti e non è detto che Lotito, questa volta, riesca a trattenerlo. Il futuro di Milinkovic-Savic si deciderà in queste ultime 8 partite dove potrà incrementare i suoi numeri già incredibili: 7 gol stagionali in campionato e altrettanti assist ai compagni.