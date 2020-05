Milito spaventa l’Inter: “Lautaro sta bene in nerazzurro, ma giocare con Messi…”

Da una leggenda interista all’uomo del momento in casa nerazzurra: Diego Milito parla di Lautaro Martinez e delle voci di mercato che lo vorrebbero in partenza direzione Barcellona. Intervenuto ai microfoni di Movistar, l’ex Principe ha sottolineato la crescita esponenziale del connazionale dando un proprio parere sui rumors legato al Toro…

TOP – “Lautaro Martinez non è all’Inter per merito mio, ma perché è un grande giocatore”, ha precisato Milito. “In nerazzurro sta bene ma giocare al Barcellona… con Messi. Beh sarebbe un’ottima opportunità. Ho sentito molte voci, ma personalmente non so cosa accadrà. Lautaro è molto completo, sta facendo cose geniali”. Insomma, per il momento Lautaro vestirà ancora la maglia nerazzurra, ma in futuro…