Miniera d’oro Moro: Sassuolo e Juventus lo hanno messo dentro affare Scamacca

L'attaccante del Catania ma di proprietà del Padova ha segnato 18 reti in Serie C

Propositi per il nuovo anno: migliorarsi. È questo il desiderio che ha espresso a Capodanno Luca Moro, nonostante venga dalla stagione più importante dal punto di vista dei risultati personali. Capocannoniere del campionato di Serie C con 18 reti in 17 partite che non lo hanno di certo saziato. Anzi, essere riuscito a così tante volte con la maglia rossazzurra, ha aumentato la sua fame. Il veneto ha scelto il Catania anche nel 2022 per crescere e imporsi in terza serie. Il talentoso Luca è così, uno che non si accontenta mai, uno che ha fretta di sentirsi all’altezza delle stelle italiane. Di sicuro, il girone di andata ha messo in mostra una nuova faccia di questo ragazzo scacciando le ombre ingombranti del recente passato visto che il Padova, così come Spal e Genoa non hanno creduto in lui. Adesso è lui il nuovo volto del Catania, la stella chiamata a fare la differenza: a partire dalla sfida con la capolista Bari, perché c’è bisogno di dare subito un messaggio al campionato e tenere la zona retrocessione a distanza. Moro vive di istinto e cuore, ma gioca molto per la squadra. Baldini finché lo avrà a sua disposizione gli chiederà di continuare a farlo. Moro vuole lasciare il segno ma le sirene di mercato si fanno forti. La prossima stagione giocherà molto probabilmente a Sassuolo.