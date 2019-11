Miranchuk, l’agente: “Alla Juventus ha dimostrato di poterci stare”

Il responsabile scouting per l’Europa orientale della Lokomotiv Mosca, l’italiano Riccardo Cervellati, ha parlato a Tmw.com sul futuro di A. Miranchuk in predicato di vestire la maglia della Juventus. “La Lokomotiv in Italia è poco conosciuta ma è una squadra di primo livello e siamo consci di poter fare buone figure contro tutti, è un motivo di soddisfazione per il club. Miranchuk? Alekseji ha dimostrato di poterci stare nella Juventus: non dico da titolarissimo ma in una rosa importante così farebbe la sua bella figura”.