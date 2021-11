Miranchuk, l’agente: “Atalanta? In A ci sono altri 19 club. Gasp tecnico radicale”

L'agente del calciatore ha ammesso che non tornerà in Russia

Vadim Shpinev, agente del calciatore dell'Atalanta Aleksey Miranchuk, ha parlato del futuro del calciatore. "Il 20 novembre andrò in Italia, ci sarà un incontro con la dirigenza nerazzurra e si discuterà del futuro del mio assistito. In Russia non tornerà sicuramente visto che gli piace il calcio italiano e il modo di vivere. Certo vorrebbe giocare di più ma ci sono delle visioni radicali del suo allenatore. Ci sono altri 19 club in Serie A e appena si aprirà la finestra di mercato, scopriremo tutto" ha detto Shpinev a RB Sport. All'Atalanta finora in campionato il calciatore russo ha giocato in 6 partite appena 184 minuti. In Champions invece 35 minuti spalmati in due gare.