Miranchuk, l’agente russo: “Nessun accordo tra la Juventus e la Lokomotiv”

Non è più un mistero che la Juventus segua da vicino il russo Aleksei Miranchuk. I dirigenti bianconeri hanno fatto già passi da avvicinamento per il classe 1995 che andrà in scadenza con la Lokomotiv Mosca nel 2021 e dunque la prossima sessione estiva di calciomercato. Alla finestra ci sono anche Zenit, Atletico Madrid e Manchester United, ma la Juventus si è mossa con anticipo e per il centrocampista pare abbia già trovato l’accordo. Vadim Spinov , agente di Miranchuk, ha commentato le voci di mercato che riguardano il suo assistito ai microfoni di Championat.com. “Il, Lokomotiv non ha dato alcuna autorizzazione al giocatore di lasciare il club. Non sono a conoscenza dell’esistenza di accordi tra Juventus e Lokomotiv che sono seri club europei e se vorranno apriranno ufficialmente una trattativa”. Miranchuk che contro la Juventus in Champions League ha fatto un gol, ha preso parte a 13 partite della Premier League russa e ha segnato 4 gol (2 dal dischetto) e 2 assist.