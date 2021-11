Modric doppia tentazione: MLS con “breve” passaggio al Manchester City…

Ancora incertezza sul futuo del Pallone d'Oro 2018

Il futuro di Luka Modric resta piuttosto incerto. Sebbene in casa Real Madrid si voglia provare a rinnovargli il contratto per un'altra stagione e lo stesso centrocampista abbia sempre detto di voler dare il massimo per il club, la situazione contrattuale del croato resta piuttosto ingarbugliata. In scadenza a giugno 2022, il Pallone d'Oro 2018 ha la possibilità di liberarsi a parametro zero e scegliere, di fatto, la sua prossima squadra. Una situazione che soprattutto il presidente Blancos Florentino Perez vorrebbe evitare ma che sembra potersi concretizzare.

Infatti, come spiegato da SuperDeporte, Modric è ancora indeciso sul da farsi e la volontà del presidente madrileno di rinnovargli il contratto di una sola stagione - seguendo la prassi di casa merengues -, non lo convince ancora del tutto. Ecco perché per il giocatore ci sarebbero diverse tentazioni: su tutte quella Manchester City. Infatti, il centrocampista starebbe pensando da tempo ad un'esperienza altrove, magari in MLS, e questa potrebbe arrivare tra due stagioni dopo un'annata vissuta proprio in maglia Citizens sotto la guida di Pep Guardiola. Successivamente, si aprirebbero per lui le porte del campionato americano con il New York City, squadra del gruppo degli emiri, che potrebbe dargli questa occasione.