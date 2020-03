Modric, l’Inter nel destino? Offerte da Milano e Miami per lasciare il Real

Avere l’Inter nel destino: è successo a tanti giocatori sbarcati nella Milano nerazzurra per lasciare il segno. Potrebbe essere anche il caso Luka Modric. Il centrocampista croato è dato in partenza dal Real Madrid in estate ed è stato a più riprese accostato alla formazione italiana, che due anni fa fu vicina al colpaccio. Uno scenario che potrebbe seriamente ripetersi nei prossimi mesi. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, c’è un’altra Inter pronta a farsi avanti: si tratta della formazione di Miami omonima del club milanese, guidata da David Beckham. Per Modric si aprirebbero dunque le porte per un clamoroso passaggio di MLS. Ma il derby di mercato tra omonime è ancora tutto da decidere.