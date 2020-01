Modric, sirene dalla MLS: il DC United ci prova

Potrebbe essere in MLS il futuro di Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid sarebbe in contatto con un club negli States.

Il Pallone d’Oro del 2018, a cui restano 18 mesi di contratto con i blancos, potrebbe essere il prossimo colpo del DC United. Stando a quanto riporta il Daily Mail, infatti, Modric e il suo entourage sarebbero già in contatto con la dirigenza americana che, già in passato, aveva portato negli USA un campione del calibro di Wayne Rooney. Il centrocampista croato, cercato anche dall’Inter Miami di Beckham, potrebbe decidere di andare in MLS anche prima del previsto, dopo la fine di questa stagione col Real Madrid.