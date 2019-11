Moggi: “Ibrahimovic? Niente Milan, andrà al Bologna”

Quello di Zlatan Ibrahimovic è il nome più caldo sul mercato. Lo svedese, da gennaio, sarà svincolato dopo l’esperienza con i Los Angeles Galaxy e sarà quindi libero di trovarsi una nuova sistemazione. Su di lui vi sono anche alcuni club italiani, con l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi che, intercettato dai microfoni di calciomercato.it, sembra non avere dubbi sulla futura destinazione del centravanti.

IBRAHIMOVIC – “Ibra a gennaio tornerà sicuramente in Italia. Ho parlato con lui e con la moglie: lei è innamorata di Mlano, ma credo che andrà a Bologna, perché avrebbe meno pressioni e più spazio”.

CRISTIANO RONALDO – Moggi ha parlato anche poi del caso Cristiano Ronaldo alla Juventus: “Che un giocatore esca arrabbiato per la sostituzione è normale. I tre gol realizzati con il Portogallo dimostrano che Sarri l’ha cambiato in quanto affaticato. Se un gesto del genere lo avesse fatto un altro calciatore non sarebbe neache stato messo in evidenza. CR7 è un’azienda nell’azienda, sicuramente deve avere un po’ di rispetto in più, ma merita una considerazione particolare perché ha portato molto da un punto di vista commerciale alla Juve. In ogni caso, i panni sporchi si lavano in casa”.