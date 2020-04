Moggi: “Se Higuain fa panchina alla Juventus, figuriamoci Icardi. Non toccherebbe palla…”

Mai banale con le sue dichiarazioni Luciano Moggi, ex dg della Juventus, che intervenuto ai microofni di Canale 21, ha spiegato le sue idee sul futuro mercato del club bianconero. In modo particolare sul possibile avvicendamento in attacco con Higuain dato per partente e Milik o Icardi in arrivo a Torino.

GIRANDOLA – “Milik è da Juventus? Io non so come potrà andare a finire. Quando sento parlare di Mauro Icardi, invece, mi viene da escluderlo. Se adesso Gonzalo Higuain, spesso e volentieri, va in panchina perché giocano Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, immaginatevi Icardi: con questo sistema qui, non giocherebbe mai e non vedrebbe palla. Gli verrebbero sempre preferiti Dybala e Ronaldo, due giocatori che tirano e segnano tanto”. E poi ancora su Icardi: “Nei sedici metri l’argentino è importantissimo, ma gli serve un gioco di squadra. Sarebbe molto più idoneo per il Napoli”.

