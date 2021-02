Momento d’oro per André Silva: l’Eintracht vola con i suoi gol e l’Atletico Madrid… lo vuole comprare

L’attaccante dell’Eintracht Francoforte André Silva potrebbe trasferirsi all’Atletico Madrid la prossima estate. I rumors si fanno sempre più intensi e come riportano la Bild e Transfermarkt, l’ex bomber del Milan sarebbe finito nel mirino della big spagnola.

Il gioiello portoghese sta incantando tutti a suon di gol, ormai 17 in 19 gare di campionato, trascinando la sua squadra nelle zone alte della classifica di Bundesliga. Da quanto si apprende, la società tedesca potrebbe anche decidere di cederlo ma non per meno di 30 milioni di euro. Sul calciatore, oltre ai Colchoneros allenati da Simeone, anche il Wolverhampton in Premier League.

In Germania, solo Lewandowski del Bayern Monaco ha fatto meglio di lui. Una stagione davvero unica per il classe 1995 che in Italia non aveva incantato con indosso la divisa del Milan.