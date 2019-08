Monaco, Falcao si avvicina al Galatasaray

Il Galatasaray non molla la presa su Radamel Falcao. Il club turco, in questi ultimi giorni di mercato, è in pressing per chiudere la trattativa con il Monaco, club detentore del cartellino del colombiano. La formazione guidata a Fatih Terim ha infatti messo in cima alla lista dei desideri l’attaccante, che dopo le amare esperienze con Manchester United e Chelsea ha saputo rilanciarsi in Ligue 1, mettendo a segno 54 reti negli ultimi tre campionati.

OSTACOLO – Nella trattativa vi è tuttavia un ostacolo: mentre il Galatasaray vorrebbe Falcao gratis, il Monaco, per cederlo, vorrebbe almeno cinque milioni di euro. La volontà del giocatore, che accetterebbe di buon grado la destinazione turca, potrebbe però fare la differenza.