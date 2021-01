Monaco, idea “galactica”: Marcelo nel mirino dei francesi

Il difensore del Real Madrid Marcelo potrebbe intraprendere una nuova avventura in Francia. Il terzino blancos, messo da parte ormai da diversi mesi da Zidane, potrebbe vestire presto la maglia del Monaco in Ligue 1. Lo riporta AS, che spiega come il club del Principato sarebbe molto interessato al calciatore 32enne.

La società francese sarebbe pronta ad offrire al giocatore madridista un contratto triennale con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione, ovvero lo stesso stipendio che percepisce l’attaccante Ben Yedder. Attualmente Marcelo guadagna 9 milioni ma pur di giocare potrebbe anche pensare ad “una rinuncia” dal punto di vista economico. Fin qui il giocatore ha giocato solamente sette partite tra tutte le competizioni.