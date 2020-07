Monchi ex spietato: pronto il dispetto di mercato alla Roma

Nel 2017 era arrivato a Roma con la fama del “Re Mida” del calciomercato, capace di acquistare grandi giocatori a prezzi irrisori e di rivenderli a cifre esorbitante. Due anni dopo Ramon Monchi lasciava il club giallorosso in maniera deludente, con una squadra in profonda crisi strutturale ancora prima che nei risultati. Il dirigente spagnolo si rifugiava nell’amato Siviglia, tornando a guidare la formazione andalusa, programmandone la rifondazione.

DISPETTO

In questa stagione Monchi dovrà fare i conti con il suo passato in Europa League, ma potrebbe ripresentarsi un dualismo con la Roma sul mercato. E il ds andaluso starebbe preparando una beffa durissima da digerire per la sua vecchia squadra. Infatti il Siviglia è in pole per Edinson Cavani, scavalcando proprio i giallorossi che sognano un colpo in entrata clamoroso per l’attacco. Lo riporta il portale spagnolo Don Balon.