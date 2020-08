Monza, altro colpo in arrivo: tutto fatto per un centrocampista di Serie A

Non solo il bomber Maric. Il Monza di Galliani e Berlusconi continua ad essere grande protagonista sul mercato e prepara un colpo dalla Serie A, questa volta per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto si apprende da Sky, il club brianzolo punta ad un giocatore del Parma.

Monza: Barillà è il colpo in mezzo al campo

Dalla Serie C alla Serie B col sogno di una doppia promozione che possa vedere il Monza protagonista anche nella massima serie. Per arrivare in alto, la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani prevede di inserire grandi giocaotari. Da quanto si apprende da Sky, è virtualmente chiusa la trattativa per Antonino Barillà del Parma. Dopo Machin i due club chiudono un altro affare a centrocampo dimostrando grande feeling. L’ex Trapani torna dunque in Serie B per rafforzare la compagine brianzola e sognare una straordinaria promozione. Il centrocampista, nell’ultima stagione in Serie A con i ducali, ha giocato 26 partite, collezionando un gol e 3 assist.

