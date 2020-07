Monza, altro colpo ‘pazzo’ dalla Serie A: Berlusconi e Galliani fanno sognare

Dalla Serie C alla Serie A in due stagioni: questo l’obiettivo del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Centrata la promozione in Serie B, la squadra brianzola sogna in grande e vuole la massima categoria. Per farlo, i dirigenti sarebbero pronti a grandi colpi ad effetto.

Monza: ‘pazzo’ colpo di mercato

Il Monza sogna un colpo davvero ‘pazzo’, è proprio il caso di dirlo. Secondo quanto riporta Sky, sono stati avviati i primi contatti con l’attaccante del Verona Giampaolo Pazzini, il cui contratto con i gialloblù scadrà al termine della stagione in corso. Per il club brianzolo non sarebbe il primo ex Serie A a vestire la maglia ed ecco perché il sogno doppia promozione sembra sempre più realizzabile. Il Monza, tornato in Serie B dopo 19 anni, si prepara ad affrontare il prossimo campionato con la chiara intenzione di centrare la massima categoria. Per farlo, Galliani e Berlusconi sono pronti a tutto e daranno una super squadra a mister Brocchi. In tal senso, il possibile approdo di Pazzini vede delle conferme dato che la società avrebbe già avuto i primi contatti con il club biancorosso. 36 anni ad agosto e quasi 200 gol in carriera, il Pazzo potrebbe essere l’arma giusta per coronare il sogno Serie A…

QUI LE NEWS DI GOSSIP