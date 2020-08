Monza, Berlusconi verso un nuovo colpo: in arrivo un centrocampista dalla Serie A

Berlusconi e Galliani non si fermano più, il loro Monza infatti è pronto ad un nuovo colpo di mercato: Nino Barillà. Esperienza pura per il club che disputerà la prossima Serie B, probabilmente con l’attuale centrocampista del Parma in rosa.

LE PAROLE DELL’AGENTE

Ha parlato ai microfoni diMonza-News.it, Danilo Caravello, agente di Antonino Barillà, che ha parlato della trattativa che dovrebbe portare il suo assistito a vestire la maglia del Monza: “Il calciatore è sempre piaciuto al Monza, c’è una trattativa abbastanza avviata, però nel calciomercato può succedere di tutto e per ora non ci sono le firme. A Parma è stato benissimo, ma quando c’è stata la possibilità di approdare a Monza ho avuto il suo mandato per portare avanti questa trattativa. Ufficialità? Manca poco, ma sono giorni un po’ delicati perché il giocatore è in vacanza, io e Galliani siamo fuori e il ds brianzolo Antonelli si è preso qualche giorno di pausa: l’ufficialità potrebbe arrivare dopo Ferragosto”.