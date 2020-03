Monza, Brocchi fa sognare i tifosi con… Ibrahimovic: “Non è impossibile perché…”

Zlatan Ibrahimovic al Monza? Non impossibile, parola di Christian Brocchi. Il tecnico del club brianzolo è sicuro che per la sua società il grande colpo ad effetto non sia solo un’illusione. Lo ha detto l’ex centrocampista anche del Milan ai microfoni di Telelombardia.

In attesa di concludere una stagione dominata nel Girone A di Serie C, il Monza potrebbe prepararsi al grande acquisto nella prossima estate: “Sbagliato per i tifosi del Monza sognare l’arrivo di Ibrahimovic? Credo ci sia solo una cosa sbagliata, ovvero pensare che questo non sia possibile”, ha detto Brocchi. “Abbiamo la fortuna di avere un presidente che ha una forza incredibile, la fortuna di avere un amministratore delegato tifoso del Monza e che ha dimostrato di essere uno dei dirigenti più competenti e bravi nel panorama calcistico: abbiamo la fortuna di avere una società da Champions League e non da Lega Pro quindi…”.