Monza, c’è l’accordo con Ranocchia: visite mediche e durata del contratto

Il Monza si conferma attivissimo sul calciomercato: i brianzoli hanno chiuso per l'arrivo di Andrea Ranocchia. Nella serata di ieri i dirigenti hanno trovato l'accordo per il difensore classe '88 svincolato dall'Inter dopo la scadenza del contratto. Visite mediche previste per martedì. Due anni di contratto e la voglia di rilanciarsi in una squadra ambiziosa. Rinforzo d'esperienza per la squadra di Stroppa, il primo per la Serie A; in un'estate nella quale il Monza sarà protagonista sul mercato come anticipato anche nei giorni scorsi da Adriano Galliani. Ranocchia, classe 1988, vanta 215 presenze in Serie A, con le maglie di Inter, Bari, Sampdoria e Genoa.