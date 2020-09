Monza, colpo per la Serie A: arriva Kevin-Prince Boateng

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non si ferma e per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B si regala un colpo d’eccellenzza: Kevin-Prince Boateng. Nella notte la svolta con l’attaccante che era alla Fiorentina che ha accettato la proposta dei brianzoli.

Monza: arriva Boateng

Ne aveva parlato nei mesi scorsi accennando ad un cosiddetto flirt, ma adesso Adriano Galliani ha piazzato davvero il grande colpo per il sui Monza: preso Kevin Prince Boateng. Secondo quanto riferisce Sky, l’affare sarebbe stato chiuso nella notte, con il classe 1987 che arriverà in città fra oggi e domani.

Per l’ex Milan, Barcellona e Besiktas, ora di proprietà della Fiorentina, inizia una nuova avventura ancora con Galliani e Berlusconi già avuti come dirigenti negli anni del Milan. Un gran colpo per la squadra neopromossa di Brocchi che punta ad un’altra incredibile promozione verso la Serie A.