Monza, ecco i colpi di mercato in arrivo con i 150 milioni di Berlusconi

Il patron del Monza non bada a spese per fare grande la squadra di Stroppa

La promozione in Serie A e la voglia di stupire. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sogna in grande e per farlo è pronta a mettere in piedi una rosa di livello. Si prospetta un mercato ricchissimo, con diversi nomi noti al calcio italiano di prima classe.

Se nelle scorse ore si era parlato di Belotti e Balotelli per l'attacco, Candreva per il centrocampo e Ranocchia per la difesa, ecco che proprio per il pacchetto difensivo, il Condor Galliani pare voler piazzare un colpo a sorpresa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in attacco il Monza che verrà avrà un volto decisamente diverso rispetto a quello che ha ottenuto la promozione in Serie A. Dove potrebbe arrivare Pinamonti. L’attaccante è di proprietà dell’Inter che però non sembra intenzionata a tenerlo.

A centrocampo Fagioli al centro del Monza. Il giocatore di proprietà della Juventus, infatti, potrebbe diventare il regista del Monza in Serie A. O meglio, è nella lista di coloro i quali Giovanni Stroppa farebbe diventare il “volante” della sua squadra. Affare non semplice. Il Monza segue il portiere Alessio Cragno che da Cagliari è destinato a partire. In attacco oltre a Pinamonti, si seguono anche i profili di Gregoire Defrel e Mattia Destro, più esperti per motivi anagrafici del prodotto interista. Ma visto che il reparto andrà rinforzato e allungato, ci sta che i brianzoli inseriscano più di due nomi da fornire a Stroppa. Alessio Romagnoli è anche un obiettivo della società brianzola. Il centrale non ha rinnovato il contratto con il Milan e non ha ancora chiuso con la Lazio. In questa situazione di incertezza, si vorrebbe appunto inserire il dirigente del Monza ex rossonero. Da capire se volontà del giocatore e ingaggio possano andare di pari passo con l'idea del club. L'affare sarebbe un colpo davvero pazzesco per la squadra neopromossa. Berlusconi ha stanziato 150 milioni per spingere in Europa il suo Monza.