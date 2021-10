Monza, emissario a Catania per Luca Moro

Il club brianzolo ha messo gli occhi sul calciatore del Catania ma di proprietà del Padova

Un emissario del Monza, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, ieri sera era presente allo stadio Massimino per assistere a Catania-Avellino. Sul taccuino dell'emissario del club di Berlusconi il nome di Luca Moro attaccante di proprietà del Padova che si è messo in luce in maglia rossazzurra in queste prime 10 giornate di Serie C. Il 20enne infatti ha realizzato 8 reti contro Bari, Turris (doppietta), Picerno, Juve Stabia (doppietta), Virtus Francavilla e Avellino. Il Monza che punta alla Serie A potrebbe fare pressione sul Padova e sul Catania per averlo già a gennaio. Ieri Moro ha fatto un gol e ne ha segnato un secondo molto bello annullato per fuorigioco e nella relazione dell'emissario del Monza ci sono solo note molto positive sul talento del Padova.